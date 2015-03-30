Ordu sakal yasağını kaldırıyor

Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni düzenlemesiyle üyeler, orduevlerinin de aralarında bulunduğu askeri sosyal tesislere sakallı girebilecek.

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sosyal tesislerin kullanımında yeni düzenleme getirildi. Buna göre orduevleri, askeri gazinolar, sosyal tesislerle TSK özel, özel/yerel ve kış eğitim merkezlerine üyeler sakallı girebilecek. Girişlerde daha önce günlük sakal tıraşı zorunluluğu aranırken yeni düzenlemeyle sakallı üyelerin girişi önündeki engel de kalktı.



Uygulamanın hayata geçirilmesinde emekli olan askeri personelin yoğun talebinin etkili olduğu öğrenildi.



Öte yandan daha önce gerçekleşen bir başka düzenlemeyle de tesislerde genel kullanıma açık tüm yerlerde statüleri belirtilen (general, üstsubay, subay) bölümleme uygulaması kaldırılmıştı.



Otel, oda, masa, koltuk grubu, asansör, plaj, yemek salonu, berber, kuaför, gibi yerlerde statüleri gösteren her türlü yazı ve işaretin kaldırıldığı söz konusu uygulamayla Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasındaki dayanışmayı artırmak, moral ve motivasyona katkı sağlamak amaçlanmıştı.