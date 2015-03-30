T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ordu sakal yasağını kaldırıyor

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sosyal tesislerin kullanımında yeni düzenleme getirildi

30 Mart 2015 15:25

Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni düzenlemesiyle üyeler, orduevlerinin de aralarında bulunduğu askeri sosyal tesislere sakallı girebilecek.

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sosyal tesislerin kullanımında yeni düzenleme getirildi. Buna göre orduevleri, askeri gazinolar, sosyal tesislerle TSK özel, özel/yerel ve kış eğitim merkezlerine üyeler sakallı girebilecek. Girişlerde daha önce günlük sakal tıraşı zorunluluğu aranırken yeni düzenlemeyle sakallı üyelerin girişi önündeki engel de kalktı.

Uygulamanın hayata geçirilmesinde emekli olan askeri personelin yoğun talebinin etkili olduğu öğrenildi.

Öte yandan daha önce gerçekleşen bir başka düzenlemeyle de tesislerde genel kullanıma açık tüm yerlerde statüleri belirtilen (general, üstsubay, subay) bölümleme uygulaması kaldırılmıştı.

Otel, oda, masa, koltuk grubu, asansör, plaj, yemek salonu, berber, kuaför, gibi yerlerde statüleri gösteren her türlü yazı ve işaretin kaldırıldığı söz konusu uygulamayla Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasındaki dayanışmayı artırmak, moral ve motivasyona katkı sağlamak amaçlanmıştı.

ETİKETLER

genelkurmayyeni düzenlemesakalyasakordu evleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24