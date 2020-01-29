Askerler koalalara annelik yapıyor

Avustralya'da aylardır süren yangınları söndürmek için görev alan ordu mensupları, izin günlerinde, kurtardıkları koala yavrularının bakımını üstleniyor, yavrulara elleriyle süt veriyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin doğusundaki yangınlarda görev almaları için 3 bin ordu mensubunu göreve çağırdı. Tüm görevliler ve gönüllüler gibi askerler de günlerce, hatta haftalarca yangınla mücadele etti.

NTV'nin haberine göre; pek çok ordu mensubu, dinlenme günlerini, Cleland Wildlife Park’ta, yangının geride bıraktıkların iyileştirerek değerlendiriyor.

Avustralya Ordusu’nun 16. Alay askerleri, yangından kurtardıkları yavru koalaları elleriyle beslerken çekilen fotoğraflarını, ordunun sosyal medya hesabında paylaştı.

Avustralya'da ne oldu?

Eylül 2019'dan bu yana kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçtiğimiz haftalarda Avustralya’da toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti. Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi, ülkedeki yangınların yol açtığı dumanların Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiğini bildirmişti.

1 milyarın üstünde hayvan öldü

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu. Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.