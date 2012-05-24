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Yaşam

Askerin mühimmat imhası köylüleri zehirledi

Sivas'ta askeri alanda mühimmat imhası sırasında ortaya çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan gazdan rahatsızlanan 13 kişi, hastaneye kaldırıldı

24 Mayıs 2012 01:06

 

Sivas'ta mühimmat imhası sırasında çıkan gazın rüzgar nedeniyle yayılması bölgeye yakın bir yerde bulunan köy sakinlerinin zehirlenmesine neden oldu. Olay nedeniyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
 
Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kumyurt köyüne yakın askeri birlikte, kontrollü bir şekilde yürütülen mühimmat imhası sırasında çıkan gaz, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
 
Gazın yoğunlaştığı köyde yaşayan vatandaşlardan bazıları rahatsızlandı.
 
Bunlardan bir kısmına, sağlık ekiplerince köyde müdahale edildi.
 
Kusma şikayeti bulunan 5 kişi Sivas Devlet Hastanesi'ne, 8 kişi ise Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu bildirildi.
 
Köy muhtarı Celal Kodaz, yaptığı açıklamada, köyü saran gaz nedeniyle bayılanlar ve rahatsızlananlar olduğu bilgisini alınca, yetkililere haber verdiğini aktardı.
 
Gazdan etkilenenlerin bazılarına köyde müdahale edildiğini, bazılarının ise hastaneye kaldırıldığını anlatan Kodaz, kendileriyle yakından ilgilenen Sivas Valisi Ali Kolat ve diğer yetkililere teşekkür etti.

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