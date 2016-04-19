Askeri hastanelerde sivillere randevulu muayene dönemi başlıyor

Canlı operatörler aracılığıyla veya internet üzerinden hekimden randevu alabilmeyi sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) kapsamı genişletiliyor. Sivil vatandaşlara hizmet vermeye başlayan askeri hastaneler, Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu kamu hastaneleri, aile hekimlikleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinden vatandaşın randevu alabilmesini sağlayan MHRS’ye dahil edildi.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, vatandaşın askeri hastanelere randevu alarak gidebilmesinin önünü açacak olan sistem öncelikle Ankara’daki Etimesgut Asker Hastanesi ve Mevki Asker Hastanesi’nde pilot olarak uygulanacak. Çalışma tamamlandığında Türkiye’deki 31 askeri hastaneye MHRS’den randevu verilerek, vatandaşa sıra beklemeden muayene olma kolaylığı sağlanmış olacak.

Aynı gün randevu

Aile hekimliklerine de randevu ile gidebilmenin önünü açan bakanlık, bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda aile hekimi için en erken bir gün sonrasına randevu alabilen vatandaşlar artık ertesi günü beklemek zorunda kalmayacak. Hekimin randevu durumunda müsait ise aynı gün mesai saatleri içerisinde aile hekimine randevu alarak muayene olabilecek.

93 milyon MHRS’den

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen yıl 473 milyon 291 bin 64 muayene yapıldı. Bu muayenelerin 93 milyon 40 bin 135’i MHRS sisteminden randevu alınarak gerçekleşti. Randevuların 34 milyon 503 bin 463’ü iptal edildi veya gerçekleşmedi. 58 milyon 536 bin 672 muayene randevu sistemi üzerinden gerçekleşti. Randevu alma kanallarına bakıldığında yüzde 65.58’i ALO 182, yüzde 22.39’u web sitesi, yüzde 8.37’si mobil hatlar üzerinden yapıldı. Yüzde 3.66’sı ise direkt hastaneye giderek randevu aldı.