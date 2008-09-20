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Yaşam

Askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Antakya'da askeri personeli taşıyan servis midibüsü bir otomobille çarpışınca takla attı. Kazada 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

20 Eylül 2008 03:00

Antakya'da askeri personeli taşıyan servis midibüsü bir otomobille çarpışınca takla attı. Kazada 4'ü asker 6 kişi yaralandı.


Kaza, Antakya - İskenderun Karayolu Honda Plaza Kavşağı'nda meydana geldi. Serinyol Jandarma Er Eğitim Alayı'ndan çıkan askeri personeli Antakya'ya götüren askeri midibüs, Honda Plaza Kavşağı'nda, Yakup Bal'ın kullandığı 31 TU 181 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada 4 asker ile otomobil sürücüsü Yakup Bal ve Eşi Cemile Bal çeşitli yerlerinden yaralandı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Askeri yetkililer kaza yerine giderek kazanın nedeni hakkında bilgi aldı.


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