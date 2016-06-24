Askerden sonra koruculara da yargı zırhı getiriliyor

Terör operasyonlarına katılan askerlere yargı zırhı getiren uygulamadan geçici köy korucuları ve gönüllü korucular da yararlanacak

Meclis’te görüşülen hükümet tasarısında yapılan son dakika değişikliği AKP'nin önergesiyle gerçekleştirildi.

Önergenin gerekçesinde de, “hukuki korumaya ilişkin hükümlerden kamu görevlisi olan geçici köy korucuları ile gönüllü korucuların da yararlanacağının özel olarak vurgulanması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır” denildi.

Terör operasyonlarına katılan askerlere soruşturma açılmasını izne bağlayan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarı yasalaşırsa, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması Başbakanın iznine bağlanacak.