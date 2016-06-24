T24 LogoT24 Logo
Politika

Askerden sonra koruculara da yargı zırhı getiriliyor

AKP'nin önergesiyle yapılan değişiklikle, yargılamalar izne bağlanacak

24 Haziran 2016 01:00

Terör operasyonlarına katılan askerlere yargı zırhı getiren uygulamadan geçici köy korucuları ve gönüllü korucular da yararlanacak

Meclis’te görüşülen hükümet tasarısında yapılan son dakika değişikliği AKP'nin önergesiyle gerçekleştirildi.

Önergenin gerekçesinde de, “hukuki korumaya ilişkin hükümlerden kamu görevlisi olan geçici köy korucuları ile gönüllü korucuların da yararlanacağının özel olarak vurgulanması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır” denildi.

Terör operasyonlarına katılan askerlere soruşturma açılmasını izne bağlayan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarı yasalaşırsa, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması Başbakanın iznine bağlanacak.

ETİKETLER

korucuyargı zırhıterör operasyonu

İlgili Haberler

Terör operasyonlarına katılan askere yargı zırhı TBMM’de

Yasa, terör operasyonlarına katılan askerlere soruşturma açılmasını şarta bağlayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24