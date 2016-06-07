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Terör operasyonlarına katılan askere yargı zırhı TBMM’de

Yasa, terör operasyonlarına katılan askerlere soruşturma açılmasını şarta bağlayacak

07 Haziran 2016 22:53

Terör operasyonlarına katılan askerlere soruşturma açılmasını izne bağlayan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarı yasalaşırsa, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması Başbakanın iznine bağlanacak.

Hükümet, Terörle mücadelede askere "hukuki koruma" öngören tasarıyı Meclis'e sundu. 

Tasarı, terörle mücadele operasyonlarına katılan askeri personelle ilgili soruşturma açılmasını ve yargılama yapılmasını izne bağlıyor.

Ana çerçeveye göre, izin mekanizması görevli personelin rütbesine göre çalışacak. 

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının soruşturulması Başbakan iznine bağlanacak. 

Herhangi bir ilçedeki operasyonda görev yapan asker ya da kamu personelinin soruşturulması için ise kaymakam izni gerekecek.

Tasarıyla Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar için de uygulanacak.

 

Gözetim valide, komuta askerde 

 

Düzenleme yasalaştıktan sonra TSK, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, bütün il merkezlerinde bütün unsurlarıyla düzenlenecek operasyonlara katılabilecek.

İllerde TSK personelinin görevlendirilmesi halinde koordinasyon, işbirliği ve gözetimi valiler yerine getirecek. Komuta, sevk ve idare ise askeri birliklerin en kıdemli komutanında olacak.

Benzer bir yasal koruma daha önceden, yasada yapılan değişiklikle, MİT yetkililerine tanınmıştı.
 

Konutlara girilebilecek
 

Can veya mal güvenliğinin sağlanabilmesi ya da belirli kişilerin yakalanmasına yönelik olarak komutanın yazılı emriyle konutlara girebilecek. Birlik komutanının kararı 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.
 

İzin olmadan gözaltı yok
 

Bu konuda yapılabilecek olası bir suçlamadan dolayı soruşturma izni verilene kadar personelle ilgili yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulamayacak.
 

Sivil yargılama yok
 

Askeri personelin, terörle mücadele sırasındaki faaliyetleri askeri hizmet ve görevlerinden sayılacak. Bu faaliyetler sebebiyle işlediği iddia edilen suçlar askeri suç kapsamında sayılacak ve herhangi bir sivil yargılama söz konusu olmayacak.

 

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