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Yaşam

Askerden sakal açılımı

Askeri gazino, orduevi ve tesislere sakallı giriş yasağını yumuşatabilmek için çözüm arayışına giren Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Başbuğ'un talimat

09 Haziran 2010 03:00

T24- Genelkurmay Başkanlığı, uygulamada büyük sıkıntılar yaratan askeri gazino, orduevi ve askeri tesislere sakallı giriş yasağını yumuşatmak için çözüm arayışına girdi. Bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un bilgisi ve talimatı üzerine bu konuda mevzuatın değiştirilmesi için Genelkurmay Karargâhı’nda çalışma başlatıldı. Bu çalışma çerçevesinde, sakallı olduğu ve kılık kıyafetleri nedeniyle vatandaşlara karşı çok katı uygulanan yasaklar, daha hoşgörülü bir tutumla değiştirilecek.

Daha hoşgörülü olacak


Hürriyet'in haberine göre askeri kaynaklar, “Uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi, hiç değilse en aza indirilmesi için neler yapılabilir diye mevzuata bakılıyor. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Ancak, ‘mevcut uygulama tavsadı, gevşedi sakallılar da alınıyor’ demek için erken. Çalışma bir sonuçlansın, hep beraber göreceğiz. Bu aşamada, daha hoşgörülü bir uygulama olacağı söylenebilir” dedi.
 

Hastanelerde farklı


Bakan-milletvekili, emekli general-amiral, subay, şehit babası-yakını da olsa sakallılar askeri gazino, orduevi ve askeri tesislere alınmıyor. Ancak, askeri hastanelere girişte sakallı-türbanlı da olsa kısıtlama en aza indirilmiş bulunuyor. GATA Hastanesi’ne girişte, daha önce sıkı izlenen ve dini sembol olarak görülen “sıkmabaş” usulü başörtülüler, eskiden olduğu kadar sıkı takip edilmiyor.

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