Asker yemini değişiyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, başta TSK İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesi olmak üzere darbelere gerekçe gösterilen mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmanın sürdüğünü vurgularken, 35. maddenin kaldırılmayıp değiştirileceğini söyledi. Bu çerçevede asker yemininin de değişeceğini açıklayan Bozdağ, "Asker kişilerin yeminlerine ilişkin metinlerin içinde de 35. maddedeki ifade aynen geçiyor"dedi.

Radikal gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in haberine göre, Viyana'da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, darbelere gerekçe gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu 3. Maddesi'nin kaldırılmasının döz konusu olmadığını söyledi.

"Demokrasi dışı yaklaşımlara bahane gösterilen kısımlarının çıkarılması, değiştirilmesi gündemde" diyen Bozdağ "Bir maddeden ibaret değil, 5-6 maddede var... Yemin dahil başka maddelerin içinde de var. Asker kişilerin yeminlerine ilişkin metinlerin içinde de 35. maddedeki ifade aynen geçiyor, onlar da değişecek." dedi.

Bozdağ, başkanlık sisteminin parlamentodan geçme ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Bozdağ şöyle devam etti: "MHP , CHP başkanlık sistemine karşı olduklarını deklare ediyor. BDP ’nin önerisini de biz doğru görmüyoruz. Başkanlık sisteminin bu çoğunlukla parlamentodan geçme ihtimali yok. Cumhurbaşkanı adayının taahütte bulunarak propaganda yapacak olması bile Türkiye’de sistem değişikliği gerektiriyor. Seçildi, Cumhurbaşkanı makamına oturdu, ne olacak şimdi? Meydanlarda söylediklerinin takipçisi olacak. Dolayısıyla da 2014’te bir sistem değişikliği olacak. Halk seçince yetkiler Cumhurbaşkanı’nı daha güçlü bir konuma getiriyor. Halkın asgari yüzde 50’sinin seçtiği bir Cumhurbaşkanı’ndan söz ediyoruz. İkinci defa seçilebilme hadisesi de bunu zorlayacak. Bu ihtimal Cumhurbaşkanı’nın temsiliyeti aktif çalışmalarla donatmasını gerektirecek. Türkiye sistem değişikliğini yapmalı.Yeni bir yapı ile yoluna devam etmeli. Yeni elbise lazım. Başbakanımıza yeni bir statü kazandırma çabası değil. Türkiye’nin ihtiyacı olduğu için bunu istiyoruz.Sistem revize edilmezse yapısal bir değişikliğe gidileceğini sanmam. Fiili bir değişim yaşanır.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında parantez içine alınan çok görüş var. Bunlar çalışmaları kilitledi mi? CHP’nin MHP’nin parantez içine alınan görüşleri çalışmaları tıkamıyor da AK Parti’nin görüşleri mi tıkıyor. Biz diyoruz ki görüşelim konuşalım, bunu da parantez içine alalım. Daha sonra hepsinde uzlaşma sağlanır bunda sağlanmazsa vazgeçeriz. Şimdi vazgeçin derlerse herkesin parantez içindeki görüşlerini çekmesi lazım. Bu komisyonun başarısız olma halini bir yere ciro etme gayreti olarak görüyoruz. Süreci kilitleyen taraf olmayız. Her konuda uzlaşıldı, başkanlık sistemi kaldı. AK Parti yeni anayasa çıksın diye ondan vazgeçer. Yarın bu süreçleri inceleyenlerin bizim samimi görüşlerimizi görmeli. "

Açıklamasında Uludere katliamına da değinen Bozdağ şöyle dedi: "Kimse böyle bir olayın cereyan etmesini istemezdi. Keşke olmasaydı, burada bir kasıt aramak yanlış. Terörle mücadelede böylesi istenmedik olaylar olabiliyor. Geçmişte de bunun başkaca örnekleri de var. Hiç kimse o dönemlerde bu hadiseler olunca hükümetleri suçlayıcı yaklaşıma girmedi. Olayın üstü örtülmedi, örtmeyeceğiz. Şu anda 4 koldan soruşturma sürüyor. Adli, idari ve askeri yargı soruşturuyor, TBMM özel bir komisyon kurarak araştırdı. Sonuçları beklemek gerekiyor. CHP ve BDP konuyu istismar ediyor. Sürecin uzaması da bu istismara sebebiyet veriyor, doğru. Ama yargıya müdahale etmemiz söz konusu olamaz ki... "

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 'değişeceği' mesajını verdiği askeri yemin TSK İç Hizmet Kanunu’nun 37. maddesinde düzenleniyor.

"Silahlı Silahlı Kuvvetlere katılan her asker ant içer" denilen maddade ant metni de şöyle yer alıyor:

"Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyliyeceğime namusum üzerine ant içerim."