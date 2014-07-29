Asker kaza kurşunuyla öldü

Şırnak Uludere'deki 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan er Emin Daşçı (21), arkadaşına ait silahın kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Bağlıca köyündeki Şırnak 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli piyade er Emin Daşçı nöbet esnasında arkadaşına ait silahın kazayla ateşlenmesi sonucu vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.
Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan Daşçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Er Daşçı'nın cesedi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesi Kavaklı köyüne gönderildi.