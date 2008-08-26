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Yaşam

Asker aracında PKK kaseti

Van'da jandarma ekipleri, askeri personel taşıyan bir minibüste yaptığı aramada PKK'yı öven kasetler buldu.

26 Ağustos 2008 03:00

Van'da jandarma ekipleri, askeri personel götüren bir minibüste yaptığı aramada PKK'yı öven kasetler buldu.
Van'da jandarma ekipleri, askeri personel götüren bir minibüste yaptığı aramada terör örgütü PKK lehine övücü sözlerin bulunduğu ses kasetleri ele geçirdi.

Van'dan Hakkari'ye giden ve içinde askeri porselin bulunduğu S.D. yönetimindeki 30 D 2151 plakalı minibüs, Gürpınar İlçesi yakınlarında bulunan Zernek Jandarma Asayiş Kontrol Noktası'nda durduruldu. Jandarma ekipleri minibüste PKK terör örgütünü övücü sözlerin bulunduğu 2 ses kaseti buldu. Kasetlere el konulurken, araç sürücü N.D., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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