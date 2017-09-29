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Kültür-Sanat

Aşka Geldik filmi Azerbaycan ile aynı anda vizyonda

İstanbul, 29 Eylül (DHA) AZERBAYCAN-Türkiye ortak yapımı Aşka Geldik filmi iki ülkede eş zamanlı olarak Ekim ayında vizyona girecek

29 Eylül 2017 15:31

İstanbul, 29 Eylül (DHA) AZERBAYCAN-Türkiye ortak yapımı Aşka Geldik filmi iki ülkede eş zamanlı olarak Ekim ayında vizyona girecek.

Filmin yapımcılığını yurt dışında Türk sinemasını temsil eden  Hamdi Bor ile Azerbaycanlı yapımcı İlham Muharremov üstlenirken, filmin senaryosu Hasan Aliyev imzası taşıyor. Müziği Yıldıray Gürgen\'e  ait filmin yönetmen koltuğunda ise Muharrem Özabat oturuyor.  Azerbaycan\'ın ünlü komedyenlerinden Ferda Xudaverdiyav\'ın da rol aldığı filmin başrollerini Metin Yıldız ve Şener Kökkaya paylaşıyor.

Filmin konusu; Türkiye\'nin teknolojiden uzak bir köyünde Ankara\'dan muhtara gelen telefonla yurt dışından bir profesörün ve üniversite heyetinin insani araştırmalar için geleceği öğrenilir.Bütün köy halkı bu olayın heyecanını yaşarken damat ve kayınbaba olan Şükrü ile Habib aynı heyecanı yaşamaz. Film, Şükrü ve Habib\'in komik serüvenini beyazperdeye taşıyor.

Beyaz perdenin usta oyuncuları Yakup Yavru, Hüseyin Elmalıpınar, Abdullah Şahin, Ali Tutal, Erol Taşçı, Gönül Dilan, Dilek Denizdelen ve şarkıcı Faruk K\'nın da rol aldığı Aşka Geldik filmi, Azerbaycan\'la aynı anda vizyonda olacak.

(FOTOĞRAFLI)



 

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