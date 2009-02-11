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Yaşam

'Aşk kafalı’ buzağı

Japonya’da Fujisava mandırasında tam tamına “aşk kafalı” bir buzağı dünyaya geldi.

11 Şubat 2009 02:00

Japonya’da Fujisava mandırasında tam tamına “aşk kafalı” bir buzağı dünyaya geldi.
Başının güzelliğiyle ve gözlerinin üzerinde, alnında taşıdığı “ak bir kalp iziyle” dikkat çeken buzağının, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken doğması, hayranlık uyandırdı.

Kanagava ilinde 25 Ocak’ta doğan buzağı, kuzey Hollanda’nın Friesland kara-ak ineklerinin soyundan geliyor.

Doğanın bu şahanesi için mandıra sahibi Kazunori Yamazaki, “Friesland buzağılarının beyaz siyah tüylerinin çok çeşitli şekil aldığı hep bilinir. Ama bu hayvancağızın alnındaki büyük kalp, hep de bembeyaz ve çok belirgin, görülmüş bir şey değil” dedi.

Buzağıya Japonca “Ha-çan”, yani “Kalp” adı verildi.

40 kiloluk erkek buzağı, 900 kiloluk erişkin boğa olacağından Fujisava-Yamakun mandırasında kalmayacak. Yamakun mandırasının sahibi Yamazaki, “Şimdi buzağımız Ha-çan için rahat ahır arıyoruz” dedi.

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