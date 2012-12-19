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Kültür-Sanat

Aşk-ı Memnu Pakistan'ı karıştırdı

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Komitesi Türk dizilerinin Pakistan kültürü ve normlarına uymadığı için kaldırılmasını istedi

19 Aralık 2012 14:16

Pakistan senatosuna bağlı Enformasyon ve Yayıncılık Komitesi parlamentoda gerçekleştirdiği bir zirvede Türk dizilerinin Pakistan kültürü ve normlarına uymadığını açıklayarak, Elektronik Medya Düzenleme Kurulu’nu (PEMRA) Türk dizileri konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Komite üyelerinden Doktor Saeeda Iqbal, “Bazı Hindistan dizilerinin ülkede yayınlanmasını durdurdular. Diğer ülkelere neden aynı şey uygulanmıyor? Bu dizilerdeki tema ve tuhaf kıyafetleri gördünüz mü?” şeklinde konuşurken, PEMRA Başkanı Abdül Cabbar ise, “Bu kanalları ne zaman ahlaksız bir içerik yayınlamamaları konusunda uyarsak bize iftira davası açıyorlar” diyerek kendini savundu.

milliyet.com'da yer alan habere göre, Cabbar bu durumun ‘ellerini kollarını bağladığını’ söyledi.

Son dönemlerde Ortadoğu, Balkanlar ve Asya’da büyük ilgi gören Türk dizilerinden Pakistan’da en çok sevilenlerin başında ‘Aşk-ı Memnu’ geliyor.

Geçtiğimiz kasımda ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinden esinlenen Pakistanlı ünlü şarkıcı KJ dizideki görüntüleri video klibinde kullandığı şarkısının bulunduğu soundtrack albümü çıkarmıştı. Ishq-e-Mamnoo adlı şarkı Pakistan’da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Şarkı müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselmişti.

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