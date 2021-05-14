Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'ini görenler tanıyamadı

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son halini görenler tanıyamadı.

Son olarak 'Kuzgun' dizisinde rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen 'Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i 37 yaşındaki Baran Akbulut, imaj değiştirdi.

Akbulut, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra 'Kuzgun', 'Yedi Güzel Adam' ve 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.

Baran Akbulut'un Cem Yılmaz'ın Netflix için çekmeye hazırlandığı 'Erşan Kuneri' dizisinde rol alması bekleniyor. Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.