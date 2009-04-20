Aşk her derde deva!

Yahoo, ABD üniversitelerinin aşk hakkındaki çalışmalarını derledi. Buna göre aşk, evlilik, evlat sevgisi, hayvan beslemek; insanları sağlıklı, mutlu, dinç ve kırışıksız tutmaya yetiyor...



- Rutgers Üniversitesi’ne göre aşk da tıpkı çikolata gibi, beynin dopamin salgılamasını sağlıyor. Bu salgı da ruh halini, enerji seviyesini yükseltiyor, odaklanmayı kolaylaştırıyor.

-Aşk, koku alma duyusunu keskinleştiriyor.

-Evlilik ve aşk ikilisi, akıl sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Chicago Üniversitesi’nin bulgularına göre, evli çiftlerde psikiyatrik vakalar daha az görülüyor.

-Brown Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre evliler, bekarlara oranla daha nadir hastalanıyor. Ömür ortalama 8 yıl uzuyor.

-Dartmouth Üniversitesi’ne göre iyi bir evlilik yılda fazladan 100 bin dolar kazanmaktan daha fazla mutluluk veriyor.

-Baba olmak, erkekleri daha ılımlı yapıyor.

-Missouri-Columbia Üniversitesi uzmanları, hayvan sevgisinin ve evde hayvan beslemenin depresyonu azalttığı görüşünde.

-Evlilik aynı zamanda insanı gençleştiriyor, hücreler hızlı yenileniyor.

-Michigan Üniversitesi uzmanlarına göre, romantik film izleyen erkeklerde progesteron seviyesi artıyor ve uysallaşıyorlar.

-John Hopkins Üniversitesi ise çiftler arasındaki fiziksel temas, antidepresan etkisi yapıyor.

