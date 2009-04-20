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Sağlık

Aşk her derde deva!

Aşk, evlilik, evlat sevgisi, hayvan beslemek; insanları sağlıklı, mutlu, dinç ve kırışıksız tutmaya yetiyor...

20 Nisan 2009 03:00

Yahoo, ABD üniversitelerinin aşk hakkındaki çalışmalarını derledi. Buna göre aşk, evlilik, evlat sevgisi, hayvan beslemek; insanları sağlıklı, mutlu, dinç ve kırışıksız tutmaya yetiyor...

- Rutgers Üniversitesi’ne göre aşk da tıpkı çikolata gibi, beynin dopamin salgılamasını sağlıyor. Bu salgı da ruh halini, enerji seviyesini yükseltiyor, odaklanmayı kolaylaştırıyor.
-Aşk, koku alma duyusunu keskinleştiriyor.
-Evlilik ve aşk ikilisi, akıl sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Chicago Üniversitesi’nin bulgularına göre, evli çiftlerde psikiyatrik vakalar daha az görülüyor.
-Brown Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre evliler, bekarlara oranla daha nadir hastalanıyor. Ömür ortalama 8 yıl uzuyor.
-Dartmouth Üniversitesi’ne göre iyi bir evlilik yılda fazladan 100 bin dolar kazanmaktan daha fazla mutluluk veriyor.
-Baba olmak, erkekleri daha ılımlı yapıyor.
-Missouri-Columbia Üniversitesi uzmanları, hayvan sevgisinin ve evde hayvan beslemenin depresyonu azalttığı görüşünde.
-Evlilik aynı zamanda insanı gençleştiriyor, hücreler hızlı yenileniyor.
-Michigan Üniversitesi uzmanlarına göre, romantik film izleyen erkeklerde progesteron seviyesi artıyor ve uysallaşıyorlar.
-John Hopkins Üniversitesi ise çiftler arasındaki fiziksel temas, antidepresan etkisi yapıyor.

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