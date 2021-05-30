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"Aşk Gemisi"nin kaptanı Gavid MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti

30 Mayıs 2021 10:04

1977'den 1986'ya kadar devam eden, sitcom dizisi "Aşk Gemisi'nin (Love Boat) kaptanı Gavin MacLeod 90 yaşında hayatını kaybetti.

Kızı Stephanie Steele Zalin, MacLeod’un cumartesi günü erken saatlerde California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

11 sezon "Aşk Gemisi" dizisinin yanında MacLeod’un yine geminin dümeninde olduğu iki film de dâhil olmak üzere birkaç TV filmi de yapıldı.

MacLeod'un çalışmaları arasında Touched by An Angel, JAG ve The King of Queens vardı.

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