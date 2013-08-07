Aşk Gemisi 'jilet'leniyor

Tüm dünyada ilgi gören, 1980’li yıllara damgasını vuran ‘The Love Boat’ adlı dizinin geçtiği, ‘Pacific Princess’ (Pasifik Prensesi), hurdaya ayrılmasının ardından, sökülmek üzere dün İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri’ne getirildi.

1960’lı yıllarda Almanya’da inşa edilen ve 1977- 1987 arasında Amerikan yapımı pembe dizi Aşk Gemisi’nin sahnesi olarak kullanılan 171 metre boyunda, 24 metre genişliğindeki emektar gemi, ağırlıklı olarak Akdeniz seferleri yapıyordu.

Pasific Princess, 4 milyon Euro’luk açılış bedeliyle bir süre önce açık artırmaya çıkartıldı. Teklif veren olmayınca, gemi 2.5 milyon Euro’ya Türk firması İzmir Geri Dönüşüm Şirketi’ne satıldı.

10 gün önce Cenova-San Giorgio Limanı tersanesinden römorkörlerle yola çıkan geminin pazar günü gelmesi bekleniyordu. Ancak şiddetli fırtına nedeniyle 2 gün gecikmeli olarak Aliağa’ya gelebilen gemi yolda hasar aldı.

Gemi, hasar nedeniyle su almaya başlayınca, TÜPRAŞ’a ait üç römorkörle İzmir Gemi Geri Dönüşüm Tesisi önünde çekilip, karaya oturtuldu.