'Aşk evliliğinin sırrı' çözüldü



Max Planck Enstitüsü Ornitoloji Bölümü uzmanları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları "Plos Biology" isimli bilim dergisinde yayınlandı.

Uzmanlar toplam bin 700 saatlik gözleme dayanan araştırma sırasında 20 çift zebra ispinozunu (hint bülbülü) incelediler. Araştırmacılar önce erkek ve dişi kuşların eşlerini kendi iradeleriyle seçmelerine izin verdi. Uzmanlar bu süreci "aşk evliliği" diye tanımladı. Deney, bu çiftlerden yarısının "eşlerinden koparılmalarıyla" devam etti.

Bir kere "aşk evliliği" yapıp çiftini bulduktan sonra araştırmacıların zorla ayırdığı ispinozlar farklı bir ortamda başka ispinozlarla bir araya gelmeye teşvik edildi. İspinozların "ikinci evliliği" bir şekilde yürüdü, ancak bir şeylerin ters gittiği üremeye yansıdı.

Uyumsuzluk üremeye yansıdı

"Aşk evliliği" olmayan birlikteliklerde yumurtaların kaybolduğu ya da yavru çıkmadığı durumlara daha sık tanık olundu. Yavrunun yumurtadan çıkışını takip eden ilk 48 saat içinde ölümü daha çok görüldü.

Uzmanlar, ispinoz erkeğinin aşkla tutulduğu dişiden olan yumurtalara daha özenli davrandığını, daha sonra bir araya gelmeye teşvik edildiği dişilerin yumurtalarına aynı dikkati göstermediğine dikkat çekiyor.

Araştırmayı yöneten Wolfgang Forstmeier, "Tek eşli hayvanların birbirlerini karşılıklı olarak motive edebilmesi, görevlerin koordinasyonunu sağlaması ve bölüşebilmesi için davranışlarının birbirine uyması gerekiyor" yargısına varıyor.