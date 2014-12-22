'Aşk Bitti' belgeseli izleyicisini dayanışmaya çağırıyor

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mert Kaya, Brezilya ve Türkiye’de 2013’ün Haziran ayında yaşanan eylemler arasındaki ilişkiyi, benzerlik ve farklılıkları izleyiciye sunmak amacıyla “Aşk Bitti” isimli bir belgesel hazırlıyor. Çekimleri São Paulo kentinde gerçekleşen belgeselin tamamlanabilmesi ve tanıtımı için 10 bin dolara ihtiyaç duyuluyor. Film ekibi, kitlesel fonlama sitesi “Indiegogo” üzerinden yürüttükleri kampanyayla izleyicileri dayanışmaya çağırıyor.

'Aşk Bitti' belgeseline destek olmak için tıklayın

Yapımcılığını Umut Kocagöz ve Ian Okamoto’nun yaptığı belgesele, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve pek çok belgeselinin yanı sıra son dönemde öne çıkan “Benim Çocuğum” belgeselinin yönetmeni Can Candan ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Fikret Adaman danışmanlık yapıyor.

Brezilya’da yaşanan protestolarda göstericilerin “Aşk bitti, burası artık Türkiye olacak!’’ sloganından ilham alarak yola çıkan belgeselin çekimleri 2014'ün Ağustos ve Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo kentinde gerçekleştirildi.

Protestolara katılmış insanların kişisel deneyimlerine odaklanan Mert Kaya’nın temel amacı, “Röportaj ve arşiv görüntüleri üzerinden protestoları anlamak ve Türkiye'deki izleyicilere kendi deneyimleriyle karşılaştırma fırsat sunmak.”

Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıldönümünde, Haziran, 2015’te gösterime planlanan belgeselin kolektif bir yapım süreci ile üretilmesi hedefleniyor.

Askbitti.org internet sitesinde film ekibinin projeye dair paylaştığı bilgiler şöyle:

Acabou o Amor…Brezilya’da 2013 Haziran’ında yaşanan protestoları Gezi direnişini deneyimlemiş bir gözden anlatacak belgesel projesidir.

2013’ün Haziran’ında Türkiye’de ortak olanı geri almak ve özgürlüklerimiz için mücadele etmeye başladığımız günlerde, Brezilya’da da insanlar benzer taleplerle sokağa çıkıyorlardı. Acabou o Amor… bizim bu projeyi hayal bile edemediğimiz o günlerde, Brezilya’daki insanların ‘’Aşk bitti, bundan sonra burası Türkiye olacak!’’ çığlıklarından doğdu.

2011’den beri Tunus’tan Wall Street’e, İspanya’dan Tahrir’e meydana gelmekte olan eylemlerle Haziran 2013’te iki ülkede yaşadıklarımız arasında bir bağ olduğunu düşünüyoruz. Bu belgeselde Brezilya’da eylemlere katılmış insanların kişisel deneyimlerine odaklanarak Türkiye’de ve diğer ülkelerde yaşana gelen eylemlerle arasındaki bağı ortaya çıkartmaya ve yeni bir dünya kurma yolunda birbirimizden öğrenmeye çalışacağız.

Gezi Pakı’ndaki deneyimlerimizi hatırda tutarak, daha iyi bir dünyayı kurma yollarını aramanın ve bu arayışta ortaklaşabilme ihtimallerinin heyecanını kalbimizde taşıyoruz. Sizleri de bu heyecanı paylaşmaya, belgesel projemizi gerçekleştirmek için bize yardımcı olmaya çağırıyoruz.

Şimdiden teşekkür ederiz.

Biz Kimiz?

Belgesel ekibimiz amatör, yarı-profesyonel ve profesyonel sinemacılardan oluşuyor.

Filmimizin yönetmeni Mert Kaya, Boğaziçi Üniversite Siyaset Bilimi öğrencisi. Daha önce Brezilya’da yaşadığı bir yıllık süreçte oradaki aktivist ve sinemacı çevrelerle ilişkilerinin yardımıyla Brezilya’da filmin çekimlerini gerçekleştiriyor. Brezilya’da gönüllü bir çekim ekibinin yardımıyla çekimler yapılırken aktivist ve akademisyenlerle yapılan fikir alışverişleri de hem filmin çatısını oluşturmada hem de (temel amacımız olan) Türkiye’de yaptığımız/yapacağımız politika adına önemli bir birikim sağlıyor.



Filmimizin yapımcılığını yapan Umut Kocagöz Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Bölümü yüksek lisans öğrencisi. Filme dair teknik ve fikirsel destek sağlıyor.



Filmimizin ortak yapımcısı Ian Okamoto Uluslararası Sinema Akademisi (São Paulo, Brezilya) Sinema Bölümü öğrencisi. Brezilya’daki teknik konularda yönetmenimize destek olurken, çekim ekibinin oluşturulmasını da sağlıyor



Filmimizin danışmanlarından biri Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve pek çok belgesel filmin (Boycott Coke, Exodus, Duvarlar, 3 Saat, Benim Çocuğum) yönetmenliğini yapmış olan Can Candan. Belgeselimize fikirsel anlamda katkıda bulunurken, deneyimleriyle de belgesel sürecinde önemli bir rol oynuyor.



Filmimizin bir diğer danışmanıysa Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, iktisatçı ve iktisadi düşünce tarihi, sosyal politikaların ekonomi politiği ve çevre iktisadı konularında çalışmalar yapan Fikret Adaman. Belgesel sürecinin başından beri fikirleriyle geliştirici bir rol üstlenirken aynı zamanda alternatif bir bakış geliştirmede önemli katkılar sağlamakta.



Belgesel Hakkında

Bu belgeselin kolektif bir çabanın ürünü olması birincil istediğimiz. Bu yüzden çekim sürecini, öğrendiklerimizi açmış olduğumuz blog aracılığıyla sürekli güncellemekteyiz.

Belgesel Brezilya’da eylemleri deneyimlemiş insanlarla yapılan röportajlar üzerinden ilerleyecek. Aynı zamanda Brezilya’da ve Türkiye’de yaşanan eylemlerden arşiv görüntüleriyle zenginleştirilecek.

Röportajlar Portekizce gerçekleştirilmektedir. Filmde de Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleri sunulacak.

Aynı zamanda Brezilya’da akademisyenlerle gerçekleştirilen görüşmeler ‘’Meraklısına Notlar’’ olarak filmin DVD’sinde sunulacak.

Ayrıca film sürecinin sonunda bir internet sitesi aracılığıyla süreç boyunca elde edilen materyaller paylaşıma sunulacak.

Bütçe

Bu belgeselin tahmini bütçesi 20.000 Dolar’dır. Bu maliyet yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçleri içermektedir. Bu zamana kadar yapım öncesi ve yapım sürecinin bir kısmında cebimizden 5.000 Dolar harcamış bulunmaktayız. Aynı zamanda yapım süreci için ekipman, çekim ekibi gibi teknik destekler ve konaklama konusundaki destekler sayesinde yapım aşamasına geçmiş bulunuyoruz.

Fark ettiğiniz üzere, bu projeyi bitirebilmemiz için sizin desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz.

Çekim sonrası süreçte deşifre, çeviri, arşiv görüntüleri, kurgu ekibi ve tanıtım için toplam 10.000 Dolar’a ihtiyacımız var.

Bu belgeseli tamamlamak için sizleri dayanışmaya çağırıyoruz!

https://www.indiegogo.com/proj…/documentary-acabou-o-amor--2

Başka türlü katkılar sağlamak için

Tekrar hatırlatmak isteriz ki bu belgesel kolektif bir sürecin ürünü olsun istiyoruz; tüm fikir, öneri, görüş ve desteğinize açığız.

Elinizde olan hem Brezilya’da hem de Türkiye’de yaşanan Haziran 2013 eylemlerinden görüntü veya fotoğrafları bizlerle paylaşabilirsiniz.



Portekizce yapılacak deşifreler ve Portekizce-İngilizce/İngilizce-Türkçe/Portekizce-Türkçe yapılacak çeviriler konusunda bizimle birlikte çalışabilirsiniz.

Kampanyanın paylaşılması ve yaygınlaşması bizler için çok önemli. Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlardan kampanyayı yaygınlaştırmanızı diliyoruz. Ayrıca bize destek olabileceğini düşündüğünüz kişi/kuruluşlara da kampanyamızı doğrudan iletebilirsiniz.