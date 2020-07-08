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Oyuncu Kubilay Aka'dan Mahir Ünal'a Aşk 101 yanıtı

08 Temmuz 2020 09:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Netflix dizisi Aşk 101'le ilgili eşcinsellik açıklamalarına dizinin başrol oyuncularından Kubilay Aka'dan yanıt geldi.

Kubilay Aka sosyal medya hesabından Ünal'a "Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetcilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler. Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor? Biraz anlayış" diye cevap verdi.

 

Mahir Ünal ne demişti?

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal Netflix dizisi Aşk 101 hakkında, "Şöyle bir şey oldu geçtiğimiz günlerde Netflix bir dizi istedi, dizinin senaryosu hazırlandı. Dizi bir eşcinsel hikayesiydi ve orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi. Bu normal bir şey diyebilirsiniz. Ama Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da ya da ABD'de, bir eşcinsel kendi özel hayatını yaşar. Ama gazete almaya gittiğinde eğer yanında çocuk edindiği ya da kendi çocuğu da olabilir, gazete bayisine gittiğinde bir porno dergisinin poşet içinde satılmamasına tepki gösterir" demişti.

TIKLAYIN: AKP'li Mahir Ünal'dan 'Aşk 101' açıklaması: Dizinin ilk versiyonunda Osman karakteri eşçinsel olarak kurgulandı

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