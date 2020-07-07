AKP'li Mahir Ünal'dan 'Aşk 101' açıklaması: Dizinin ilk versiyonunda Osman karakteri eşçinsel olarak kurgulandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği' öne sürülerek CİMER'e şikâyet edilen Netflix dizisi Aşk 101 hakkında, "Dizinin ilk versiyonunda Osman karakterinin eşçinsel olarak kurgulandı" dedi. Dizinin yayınlanan versiyonunda ise karakterin eşçinsel olmaması sosyal medya kullanıcıları tarafından "sansür" olarak yorumlandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalındaki canlı yayınına katılan AKP'li Ünal, 'sosyal medya düzenlemesi' ve yayınlandığı dönemde 'sansür' tartışmalarının odağındaki 'Aşk 101' adlı diziye ilişkin konuştu.

Dizideki Osman karakterinin senaryonun ilk versiyonunda eşcinsel olarak kurgulandığını belirten Ünal, "Şimdi şöyle bir şey oldu geçenlerde. Netflix bir dizi istedi. Dizinin senaryosu hazırlandı ve dizi bir eşcinsel hikayesiydi. Orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi Netflix" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, Ünal’ın bu açıklamasının ardından yayınlanmadan önce karakterlerden birinin eşcinsel olduğuna ilişkin söylenti çıkan dizinin sansürlenmiş olduğu yorumlarını yaptı.

"Twitter'ı kapatmak çözüm değil"

Planlanan sosyal medya düzenlemesine dair de açıklamalarda bulunan Ünal "Twitter’ı kapatacak mısınız?" sorusuna "Twitter bugün Alman hukukunu, Fransız hukukunu tanıyor. Ancak Türkiye’de ne hukuki ne de mali yükümlülük altına girmiyor. İran’da bugün bu siteler kapalı ama herkes VPN üzerinden giriyor. Biz sosyal ağlarla sonuna kadar görüşmelerimizi, müzakerelerimizi sürdüreceğiz. Kapatmak tabi ki çözüm değil" cevabını verdi.

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