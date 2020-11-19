Aşk 101'in ikinci sezon çekimleri bitti

Netflix’de yayınlanan Türk dizisi Aşk 101’in ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre önce dizi ekibinde görülen Koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verilen dizide şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi.

90’lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101’in yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal’ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız’ın üstleniyor.