Aşk 101 dizisinin setinde Koronavirüs vakası

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs dizi sektörünü de vurdu. Son dakika bilgisine göre Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun çekimleri için toplanan ekipte başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz'un test sonuçları pozitif çıktı.

Dizinin çekimlerine ara verildi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan oyunculardan Kubilay Aka sosyal medyadan olayı doğruladı.

Kubilay Aka, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından soyal medya hesabından, "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" diye yazdı.

Öte yandan aynı zamanda Yeni Hayat dizisinde de rol alan Aşk 102 oyuncularından İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Yeni Hayat dizisinin de setine ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak.