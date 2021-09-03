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"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi

Tilbe, aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelmiş, kendi konserine giderken PCR testi olmayacağını söylemişti

03 Eylül 2021 13:20

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyerek aşı karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve PCR testine karşı olduğunu açıkladı.

Aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

Yıldız Tilbe’nin aşı karşıtı ifadeleri kamuoyunda tepki çekmişti. Tilbe, aşı ve PCR testi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten." 

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