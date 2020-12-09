Hürriyet yazarından Yıldız Tilbe'ye aşı tepkisi: Bir insanın her aklına eseni, hele de uzmanı olmadığı konularda böyle estirip üfürmesi doğru mu?

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin olarak, “Aşınıza da, çipinize de, uğruna insanlıktan çıktığınız paranıza da lanet olsun.” açıklamasına tepki gösterdi. Özbey, "Bir insanın her aklına eseni, hele de uzmanı olmadığı konularda böyle estirip üfürmesi doğru mu?" düşüncesini dile getirdi.

Özbey yazısında, "Değil kimseye, hayata bile müdanası olmayan bir kadın. Ağzından çıkanla kalbinden geçen arasında zerre fark olduğuna inanmıyorum. Ama bir insanın her aklına eseni, hele de uzmanı olmadığı konularda böyle estirip üfürmesi doğru mu? Sanatçı sadece sahnede iyi kıvıran, sesini pezden tize ustaca götüren kişi değildir ki. Aynı zamanda herkesten ince eleyerek insanlığın içinden geçtiği zor dönemlerde tavrını ortaya koyup topluma örnek olabilen kişidir. Ya senden etkilenen etkilenen biri aşı olmadığı için hastalığa yakalanıp hayatını kaybetse? Tek bir kişi bile olsa vebalinin altından nasıl kalkarsın? Her şeyi geç, kendini kendine nasıl affettirirsin?" ifadesini kullandı.