Asit saldırısına uğrayan İtalyan model yeni işe başladı

Asit saldırısına uğrayan İtalyan model Gessica Notaro, deniz aslanı eğiticisi olarak işe başladı.

Saldırıdan beş ay sonra çalışmaya başlayan 28 yaşındaki model, bunu tacizlere karşı diğer kadınları cesaretlendirmek için yaptığını söylüyor.

Çalıştığı akvuryumdan deniz aslanı ile çekilmiş fotoğrafını Facebook'tan paylaşan Notaro, "Gücümü nereden mi alıyorum? İşte buradan" dedi.

Notaro, akvaryumda gerçekleşecek akşam gösterilerini sunacak.

Notaro'nun eski erkek arkadaşı Jorge Edson Tavares saldırıdan dolayı hüküm giydi; ancak Tavares iddiaları reddediyor.

Notaro, sol gözündeki görme duyusunu kaybetmenin eşiğine gelmişti.

Yaralanan gözü hala bandajlı bir şekilde duruyor.

Sosyal medyada başına gelen saldırıyı paylaşan Notaro, daha sonra televizyona çıkarak kamuoyunun ilgisini çekmişti.

Eski sevgilisi için "Bana ne yaptığını görmelisiniz. Bu aşk değil" diyen Notaro, saldırı anıyla ilgili olarak, "Asit yüzümü yerken dizlerimin üstüne çöküp Tanrı'ya güzelliğimi benden alması ancak görme duyumu bırakması için dua ettim" demişti.