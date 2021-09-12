Aşısız taraftarların Passolig hilesi: 89 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da oynanan lig maçlarına, başkalarına ait HES kodu entegrasyonu tamamlanmış Passolig kartlarıyla girmeye çalışan 89 kişi, turnike kameralarındaki fotoğraflarını karşılaştırmasıyla tespit edildi. 89 kişi gözaltına alındı. Hem kartı kullanana hem de kart sahibine idari işlem yapıldı

Hürriyet'in haberine göre; aşısız kişilerin maça geleceğini duyan polisler ise giriş turnikelerinde önlem aldı. Turnikeye kartı okutan kişinin bilgileri polislerin bilgisayar ekranına yansıtıldı. Kartı okutan kişi ile karttaki kişinin fotoğrafları karşılaştırıldı. Fotoğraf karşılaştırmasıyla, 89 kişi başkalarına ait Passolig kartlarıyla stada girmek isterken yakalandı. Kartların sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Hem kartı kullanana hem de kart sahibine idari işlem yapıldı.

TFF'nin maçlara girme şartları:

Türkiye Futbol Federasyonu statlara girme şartlarını şöyle açıklamıştı:

Aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

12 yaşını tamamlamış ve henüz aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna aşı tanımlaması yapılması halinde, bu kişilere 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

Kombine sahiplerinin, aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

Stadyuma girişler, HES entegrasyonu ile e-bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine e-bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları localara girecek kişiler ve seyirciler için e-bilet sistemi üzerinden yapılacak, protokol tribününe girecek kişiler için ise e-bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacaktır.