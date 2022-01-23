"Aşısız 65 yaş üstünün hastaneye yatma olasılığı, hatırlatıcı doz yaptıranlara göre 49 kat fazla"

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden toplanan veriler, Covid aşısı olmayan 65 yaş üstünün, hastaneye yatma olasılığının hatırlatıcı doz olanlardan 49 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, toplanan veriler 50-64 yaş arasındaki aşısız yetişkinlerin, Covid'le hastaneye yatma olasılığının bağışıklığı olanlardan 44 kat fazla olduğunu gösterdi.

Merkezlerin verileri, Pfizer ya da Moderna aşısından iki doz aşı olan yetişkinlerin Covid bağlantılı hastaneye yatma riskinin yüzde 94 oranında düştüğünü gösterdi.

Koronavirüs salgınında çok sayıda ülke, üçüncü doz aşılama uyguluyor.