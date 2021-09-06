Aşısı olmayana test şartı bugün itibarıyla başladı: Yeni uygulamalar neler?

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi. Artık HES kodlarında, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği ve son 48 saat içerisinde negatif PCR testi olup olmadığı görülebiliyor. Risksiz kişilerin kodunda "Toplu etkinliklere katılabilir ve şehirlerarası ulaşım araçlarında seyahat edebilir" ifadesi yazıyor.

Öğretmenlerde de düzenli PCR istenecek

"Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları isteniyor.



Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

Servislerde oturma listesi

Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturuldu. Bu liste serviste görünür yerde asılı oluyor. Böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanıyor.

Yolculuklarda PCR testi istenecek

Uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları için de PCR testi isteniyor.Yeni dönemde seyahat edecek 18 yaş üstü kişilerin aşı kartı veya son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi sonucu göstermesi gerekiyor. 18 yaş altındakiler ise HES kodu ile seyahat edilebiliyor.

Yalnızca trenlerde 2 yaş altı çocuklardan HES kodu istenmiyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül`den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini duyurmuştu.

Konser, tiyatro, sinemada PCR

Aşısızlara PCR testi şartı sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde de geçerli oluoyr.

Tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.

Aşı olmayan işçiye haftada bir PCR

Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından iseteyebiliyor.

Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi için tıklayın