Aşırı yağış yolu yuttu

Yalova’da deprem sonrası yapılan kalıcı konutlara ulaşımı sağlayan asfalt yolun bir bölümü, aşırı yağışlardan sonra çöktü.



Kent merkezi ile Soğucak kalıcı konutlarının bulunduğu Paşakent Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi.



Son günlerde Yalova’yı etkisi altına alan yağışın ardından yolun altındaki toprak tabakada kayma oldu. Yolun 15 metrelik bölümünde toprak zemin yaklaşık 100 metrelik uçurumdan kaydı.



Bu arada, yolun çöktüğü noktanın yaklaşık 100 metre aşağısında da toprak kayarak istinat duvarını yıktı. Konutların kenarında yaşanan bu toprak kayması vatandaşlarda paniğe neden oldu.



Toprak kaymasının konutların kenarına kadar yaklaştığını dile getiren vatandaşlar, "Her gece korkudan uyuyamaz olduk. ’Toprak kayması olacak’ ve ’kenarda bulunan konutlardan bazıları aşağıya sürüklenecek’ diye çok korkuyoruz"

dedi. Heyelan nedeniyle Soğucak kalıcı konutlarına giden yeni yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski yoldan sağlanıyor.

Yetkililer, göçüğün meydana geldiği yerde incelemelerde bulunduklarını ve kısa sürede bölgede çalışmanın başlatılacağını bildirdi.



