Aşırı tuz öldürüyor

Aşırı tuz tüketimi sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, aşırı tuzlu yiyecekleri tüketmenin ölümlere neden olabileceği konusunda uyarıyor.

ABD Kalp Sağlığı Derneği'nin New Orleans'ta düzenlediği kongrede Amerikalı uzmanlar, aşırı tuz tüketiminin dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğuna dikkat çekti. Uzmanların verdiği bilgilere göre, sadece 2010 yılında dünya genelinde 2 milyon 300 bin kişi tuzlu beslenmenin yol açtığı kalp ve kan dolaşımı hastalıkları nedeniyle hayatını yitirdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre,ölen bu kişilerin yüzde 40'nın 70 yaşın altındaki erkekler olduğu belirtilirken, başlıca ölüm nedeninin de kalp krizi olduğuna dikkat çekildi. Dünyanın önde gelen 30 ülkesi arasında yapılan araştırmada, aşırı tuz tüketimi kaynaklı ölümlerin en çok Ukrayna'da görüldüğü belirlendi.

Çocuk sağlığı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan başka bir araştırmada da aşırı tuz tüketiminin çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekilmişti. Amerikan ‘Pediatrics' dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, aşırı tuz tüketimi çocuk ve gençlerde yüksek tansiyona neden oluyor. Araştırmada aşırı tuz tüketiminin özellikle de kilolu çocuklarda daha ağır sonuçlara neden olabildiği saptandı.

Dortmund Çocuk Beslenmesi Araştırma Enstitüsü, aşırı tuzlu yiyecekler tüketen çocukların obezite riski ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Bıçak ucu kadar tuz

Çocuk Doktorları Birliği'nde Ulrich Fegeler beslenme alışkanlıklarına dikkat çekerek "Fast food, cips, kuruyemiş, birçok hazır yemek, salam ya da peynirler oldukça tuzlu. Bu nedenle çocukların bu gıdaları tüketmemelerine ve yedikleri yemeklerin de fazla tuz içermemesine dikkat elmesi gerekir" şeklinde uyarıyor.

Alman Beslenme Topluluğu Derneği DGE'nin verilerine göre 7-10 yaş arası çocukların günde 460 mg sodyum ve 690 mg klorid, yani bıçak ucu kadar tuz tüketmesi tavsiye ediliyor.