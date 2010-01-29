Aşırı soğuklar Avrupa'da 84 kişiyi öldürdü

T24 - Avrupa'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, Macaristan'da 84 kişinin ölümüne neden oldu.



Macaristan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekim ayından bu yana ülkede soğuklar nedeniyle donarak can verenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı.



Ülkede Aralık ayından bu yana hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü, soğuk havalardan en fazla evsizlerin etkilendiği bildirildi.



Macaristan meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşmesini öngörüyorlar.



