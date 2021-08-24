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Dünya

Aşırı sağcı Proud Boys lideri, Black Lives Matter bayrağı yaktığı için hapis cezası aldı

Proud Boys, ABD'de Trump destekçisi protestoların öne çıkanlarındandı

24 Ağustos 2021 08:44

Aşırı sağcı grup Proud Boys’un (Gururlu Çocuklar) lideri Enrique Tarrio, aralık ayında bir Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) bayrağı çalarak yaktığı için hapis cezasına çarptırıldı.

BBC’de yer alan habere göre, 37 yaşındaki aşırı sağcı grup lideri, suçunu itiraf etti. Mahkemede özür dileyen Tarrio, eylemlerinin “açıklaması olmadığını” söyledi.

Tarrio ve Proud Boys grubu, siyah ailelerin gittiği tarihi bir kilisedeki Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) bayrağını, ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı kazanması karşısında gerçekleşen bir Trump destek protestosu sırasında çalmıştı.

TIKLAYIN - Trump yanlısı aşırı sağcı Proud Boys grubunun lideri gözaltına alındı

 

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