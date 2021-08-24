Aşırı sağcı Proud Boys lideri, Black Lives Matter bayrağı yaktığı için hapis cezası aldı

Aşırı sağcı grup Proud Boys’un (Gururlu Çocuklar) lideri Enrique Tarrio, aralık ayında bir Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) bayrağı çalarak yaktığı için hapis cezasına çarptırıldı.

BBC’de yer alan habere göre, 37 yaşındaki aşırı sağcı grup lideri, suçunu itiraf etti. Mahkemede özür dileyen Tarrio, eylemlerinin “açıklaması olmadığını” söyledi.

Tarrio ve Proud Boys grubu, siyah ailelerin gittiği tarihi bir kilisedeki Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) bayrağını, ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı kazanması karşısında gerçekleşen bir Trump destek protestosu sırasında çalmıştı.

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