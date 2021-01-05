Trump yanlısı aşırı sağcı Proud Boys grubunun lideri gözaltına alındı

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ABD'de aşırı sağcı Proud Boys grubunun lideri Enrique Tarrio, başkent Washington DC'de gözaltına alındı.

Polis, Tarrio'ya mülke zarar verme ve ateşli silah düzenlemelerini ihlal etmeyle ilgili suçlamalar yöneltildiğini ifade etti.

Tarrio, salı ve çarşamba günü Proud Boys'un Washington'da düzenleyeceği Trump yanlısı eylemlerden önce gözaltına alındı. Eylemlerin, Kongre'nin Joe Biden'ın başkanlığını resmileştirmek üzere Seçmenler Kurulu sonuçlarını onaylayacağı oturumlarla denk getirilmesi planlanıyor.

Tarrio'ya mülke zarar verme suçlaması sıklıkla siyah ailelerin gittiği tarihi bir kilisedeki Black Lives Matter (Siyah Canlar Kıymetlidir) bayrağını yırtması nedeniyle yöneltiliyor. FBI, bu olayı bir nefret suçu olarak da incelemeye aldıklarını duyurmuştu.

Polis, Tarrio'ya gözaltına alındığında Washington'da izin verilenden daha fazla kurşun taşıdığı için de bir suçlama yöneltildiğini bildirdi.