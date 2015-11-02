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Yaşam
Deutsche Welle

Aşırı sağa karşı kebaplı savaş

Fransa’daki Béziers kentinde on binlerce kişi, aşırı sağcı belediye başkanını protesto için ‘Uluslararası Kebap Festivali‘ düzenleyecek.

02 Kasım 2015 22:33


Fransa'nın güneyindeki 73 bin nüfuslu Béziers kentinde düzenlenmesi planlanan “Uluslararası Kebap Festivali“ organizatörle aşırı sağcıları karşı karşıya getirdi.

Baptiste Fluzin adlı vatandaş aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi tarafından desteklenen Belediye Başkanı Robert Menard'ı protesto için, 5 Mayıs 2016'da düzenlemek istediği mangal partisine ‘Uluslararası Kebap Festivali‘ adını verdi.

Facebook sayfasından yapılan katılım çağrısına davet edilen 49 bin 472 kişiden pazartesi akşamı itibariyle 35 bin 875'i olumlu yanıt verdi.

“Kebap başkenti olmayacağız“

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün kurucularından Robert Menard son yıllarda idam cezası ve İslam gibi konulardaki radikal söylemiyle kamuoyunda dikkat çekmişti. 2014'te bağımsız aday olarak girdiği seçimleri kazanarak Béziers'in belediye başkanı olan Menard, seçimler öncesinde Sınır Tanımayan Gazeteciler ile bağını tamamen kopartmıştı.

‘Uluslararası Kebap Festivali‘ fikrinin Menard'ın Béziers'de yeni kebap dükkanları açılmasını yasaklama planına yanıt olduğu belirtiliyor. Menard, kentin bir ‘kebap başkenti‘ olmasını istemediğini, Türkiye kökenli bu yemeğin Fransız kültürüyle ve Avrupa'nın Hristiyan-Yahudi gelenekleriyle bağdaşmadığını'söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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