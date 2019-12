Aşırı mesai depresyonu

Norveç’te 10.000 kişiyi kapsayan bir anket çalışmasını temel alan ve ABD merkezli İş ve Çevre Sağlığı (the Journal of Occupational and Environmental Medicine) dergisi Haziran sayısında yayınlanan bir araştırmaya göre, iş yaşamında fazla mesai yetişkinlerde anksiyete ve depresyon riskini artırıyor.



Araştırmaya göre, haftada 40 saat ve altında çalışan erkeklerde depresyon görülme oranı yüzde 9’iken, haftada 40 saat ve üzerinde çalışan erkeklerde depresyon ve anksiyete görülme oranı yüzde 12,5 civarında. Kadınlarda ise, haftada 40 saat ve altında çalışanlarda depresyon görülme oranı yüzde 7’iken, haftada 40 saat ve üzerinde çalışanlarda depresyon görülme oranı yüzde 11 düzeyinde bulunuyor.



Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç ise, uzun mesai saatleri ve düzensiz vardiya sistemiyle çalışan kişiler, çoğunlukla düşük vasıf ve yoğun emek gerektiren sektörlerde çalışıyor. Bu sonuca göre, düşük vasıf gerektiren pozisyonlarda çalışan kişilerde depresyona yakalanma riski daha yüksek düzeyde bulunuyor.