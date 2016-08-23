Aşırı kirlilik nedeniyle binlerce balık telef oldu

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinin içerisinden geçen ve aşırı kirlilik nedeniyle siyah renge bürünen Gökçesu deresinde bulunan binlerce balık telef olarak su yüzeyine çıktı.

Deredeki kirlilik nedeniyle ortaya çıkan kötü kokulardan rahatsız olan çevre köylülerinin ihbarı üzerine olay yerine giden Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, başlatıkları incelemede sudan numuneler alarak, incelenmesi için araştırma enstitüsüne gönderdiler.

DHA’dan Murat Küçük’ün haberine göre, Gökçesu deresinde yaşanan balık ölümleri konusunda araştırmaların başlatıldığını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, kaçak avcılıkta kireç kullanımı gibi yöntemlerin balık ölümlerine neden olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Balık ölümlerinin Gökçesu deresinde yaklaşık iki kilometrelik bir kısmında olduğu gözlemlenmiştir. Balık ölümlerinin suyun akıntısı sebebiyle nehrin çıkış yönünde yoğunlaştığı görülmüştür. Nehir suyunun kötü koktuğu, renginin siyahımsı olduğu görüldü. Balıkların ve suyun kokuştuğu, ölü balıklarda çürüme başladığı hususu göz önüne alındığında, balıkların 72 ile 120 saat arasında ölmüş olduğu kanaati oluşmuştur.

"Balık ölümlerinin toplu olması ve belli bölgede yoğunlaşması nedeni ile kaçak avcılıkta kullanılan kireç kullanımı gibi bazı yöntemlerden şüphe edilmektedir. Balık ölümlerinin kesin sebebini belirlemek üzere toksikolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal yönden araştırılması için balık ve su numunesi alınmıştır. Numuneler ilimizin bağlı olduğu Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir."