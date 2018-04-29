Aşırı kilolu birinin uçak yolculuğu: 'Bagaj muamelesi görüyorum'

Your Fat Friend (Şişman Arkadaşınız) adlı bloggerın, aşırı kilolu yolcuların uçuşlarda maruz kaldığı engelleme ve yargılamaları anlattığı paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Blogger, vücut-pozitif (body positive) olarak adlandırılan, kişilerin vücutlarıyla barışmalarını savunan akımın sosyal medyadaki temsilcilerinden.

Blogger'ın yaklaşık 40 tweetle anlattığı "şişman yolcunun uçuş çilesi", gerçekliği o kadar net ortaya koyuyor ki, hemen tüm mesajlar sosyal medyada viral oldu.

Aşırı kilolu insanlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak uçaklarda birçok engel ve zorlukla karşılaşıyor.

Bu yolcular için zorluklar, henüz uçağa binmeden başlıyor: Ek maddi getiri ve fiziksel tehditler...

Your Fat Friend, yaptığı yolculuğun birinci sınıf bilet ücretinin ekonomi sınıfı biletlerden yaklaşık 900 dolar fazla olduğunu, ama yine de iki bilet almaktan ucuza geldiğini yazdı.

Ama finansal yük ve uçma garantisi verilmemesi bu yolcuların karşılaştıkları engellerden sadece birkaçı.

Aşırı kilolu insanların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri de diğer yolculardan gelen tepki ve şikayetler.

Blogger, diğer yolcuları rahatsız etmemek adına aldığı diğer önlemlerden de bahsetti.

Ama bloggerın yazdığına göre bu önlemlerin hiçbiri onun taciz edilmeden ya da "insanlıktan çıkarılmadan" yolculuk yapabileceğinin garantisini vermiyor.

Blogger'ın bu mesajları farkındalık yaratmış olsa da, tabii ki bu açıklamalara Twitter üzerinden saldıran sosyal medya kullanıcıları da oldu.

Your Fat Friend, bu mesajlara da cevap verdi: