"Aşırı kilo epigenetik değişime neden olabiliyor"

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayımlanan uluslararası bir araştırmaya göre vücut kitle endeksi yüksek yani aşırı kilolu (obez) insanlarda bu durum epigenetik değişimlere neden olabiliyor.

Almanya'nın Münih kentindeki Helmholtz Enstitüsü'nün de katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, aşırı kilolu olma hali genetik yapının yaklaşık 200 yerinde değişikliğe sebep olabiliyor. Epigenetik değişim doğrudan DNA kodunu etkilememekle birlikte çeşitli genlerin uzun vadeli düzenlemesine tesir ediyor. İnsanların hayat tarzının da bu değişim açısından belirleyici rol oynayabileceğini ve bunun şimdiye kadar fazla incelenmediğine dikkat çekiliyor.

Konu ile ilgili makaleyi hazırlayan editörlerden Simone Wahl, dünya üzerinde yaklaşık bir buçuk milyar aşırı kilolu insan bulunduğundan yola çıkıldığını ve onlar için hayat tarzı konusunun incelenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Araştırma 10 bin kişi üzerinde yapıldı

Araştırma Avrupa'da yaşayan 10 binden fazla kadın ve erkek üzerinde yapıldı. Bilim insanları, 5 bin denek üzerinde gerçekleşen araştırmanın ilk adımında, vücut kitle endeksine bağlı olarak 207 gen bölgesinde epigenetik değişim tespit etti. Araştırmanın devamında bu değişimlerden 187 tanesi tekrar gözlemlendi. Söz konusu değişimlerin özellikle yağ metabolizması ile ilgili genlerde görüldüğü kaydediliyor.

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dpa/DW, ET/BÖ