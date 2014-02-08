Asılsız ihbar yapanlara para cezası

Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Nail Umay, 112’ye gelen telefonların yüzde 92’sinin asılsız ihbar ve gereksiz aramalar olduğunu belirterek, "Mevcut yasalar çerçevesinde asılsız ihbar yapanlara ceza verilmesi mümkün ancak, yeni yapılacak olan yasal düzenlemede gerek asılsız ihbar ve gerekse gereksiz aramalar için para cezası da öngörülüyor" dedi.

Mlliyet gazetesinde yer alan habere göre, Van’da Muharrem Taş isimli 3 yaşındaki çocuğun ölümüyle bir kez daha gündeme gelen 112 telefon numarasının gereksiz yere meşgul edilmesiyle ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Nail Umay,112’ye gelen telefonların yüzde 90-92’sinin asılsız ihbar ve gereksiz aramalar olduğunu ifade ederek, “2013 yılı başında 6 personel ile merkez komutada çağrı hizmeti veriyorduk. Bu sayıyı 8’e çıkardık. Vatandaşın bize daha rahat ulaşmasını sağlamak için hizmet kalitesini arttırmanın yanı sıra ambulans sayılarını da arttırdık. 2013 yılında 112’nin santralini de yeniledik. Daha önce analog artı dijital olan sistemi IP santral sistemine dönüştürdük” şeklinde konuştu.



Asılsız ihbar yapanlara cezanın kapıda olduğunu söyleyen Umay, “Mevcut yasalar çerçevesinde asılsız ihbar yapanlara ceza verilmesi mümkün ancak, yeni yapılacak olan yasal düzenlemede gerek asılsız ihbar ve gerekse gereksiz aramalar için para cezası da öngörülüyor. İhbarın boyutuna göre, adli yargılama sonucu verilecek cezanın haricinde 112 hattı meşgul edildiği için para cezası da verilecek. Şu an için rakam belli değil, ancak 150 ile 250 TL arasında olması bekleniyor. 112’yi gereksiz yere meşgul edenlere bu ceza uygulanabilecek” ifadelerini kullandı.