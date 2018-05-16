Asılsız iddia sosyal medyada yeniden dolaşımda: Hükümetler anlaştı mesajlaşmalar takip edilecek

İnternet üzerinden mesajlaşma platformu WhatsApp’ta 2013 yılından beri dolaşan ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin hükümetlerinin bu platformdaki mesajları izlemek konusunda anlaşmaya vardığı iddiasını içeren bir mesaj yeniden dolaşıma girdi. Gerçeği yansıtmayan ve sosyal medyada dolaşan zincir mesajlardan biri olan mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“Biliyor muydunuz; Yarından itibaren tüm dünyada yeni iletişim kuralları yürürlüğe girecek. Tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin hükümetleri WhatsApp, Twitter, Facebook ve diğer iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden yapılacak tüm konuşmaların kaydedilmesi konusunda bir anlaşmaya vardılar. Tüm telefon görüşmeleri ve WhatsApp üzerindeki tüm mesajlar ve aramalar kaydedilecek. Twitter denetlenecek. *BREZİLYA’DA YARGITAY DENETLEMEYE İZİN VERDİ* Facebook kontrol edilecek. Tüm medya ve sosyal forumlar izlenecek. Lütfen konu ile ilgili bilgisi olmayan kişileri bilgilendirin. Tüm cihazlar, Federal hükümetin ve dünyanın diğer ülkelerinin hükümetlerinin ilgili sistemleri ile bağlantılı olacaktır. BU HAREKET, ORGANİZE SUÇ VE TERÖRİZMİ TAKİP AMAÇLIDIR. Hükümetlere, yasalara ve ahlaka aykırı mesajlar veya gereksiz bilgiler göndermemeye özen gösterin. Önemli bilgileri paylaşmayın, arkadaşlarınıza ve ailenize karşı duyarlı olun. Çocuklarınızı bilgilendirin ve çok dikkatli olun. Bu mesajı bugün paylaşmanız çok önemlidir. Çünkü yarından başlayarak dünyadaki tüm ülkelerde bir başka izleme formatı var olacak. Şaşırtıcı ama gerçek. Bugün bu bilgiyi tüm sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza gönderin. Yazdığınız ya da konuştuğunuz her şey aleyhinize kullanılabilir ve bu kesinlikle şaka değil! Acil olarak paylaşın! Ama bu sizi demokratik mücadeleden ve insani ilişkilerden vazgeçirmemeli! Teslim olunmamalı! ABD ve diğer emperyalistler dünyamıza asla hükümdar olmamalı! Buna insanlık olarak izin vermemeli ve direnmeliyiz. Dünyayı onların açık hava hapishanesine çevirttirmemeliyiz. İnsanlık onuru onların esiri olamaz.!”

Söz konusu mesaja yönelik 2017 yılında teyit.org’da yer alan haber şöyle:

Bu mesaj sosyal medyada 2013 yılından beri Hindistan, ABD, Singapur, Suudi Arabistan gibi pek çok ülkede farklı versiyonlarla paylaşıldı.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin hükümetlerinin almış olduğu böyle bir karar bulunmuyor.

Mesajın içerisinde geçen “Brezi̇lya’da Yargıtay denetlemeye izi̇n verdi̇” cümlesinden de anlaşılabileceği gibi yabancı dilde ve başka bir ülkede yaygınlaşan bir metinden alındığı fark edilebiliyor.

Ayrıca hükümet mesajlarınızı kaydetmek istese dahi WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme yöntemi nedeniyle üçüncü kişilerin mesajların kim tarafından gönderildiğini bulabilmesi mümkün değil.

Mesajın, Gana’da sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmasının ardından Gana İçişleri Bakanlığı Nisan ayında bir açıklama yaparak bu iddianın doğru olmadığını ifade etmişti.

Sosyal medya platformları ve devletin kullanıcıları dinlediği iddiaları sürüyor

İnternette dolaşıma giren olan bu mesaj doğru olmasa da sosyal medya platformlarının reklam hedeflemesi için kullanıcıları dinlediğine dair tartışmalar bulunuyor. Teknoloji danışmanı Damián Le Nouaille, Facebook’un sahip olduğu Instagram’ın da insanları farklı dillerde dinlediğini iddia etmişti. Nouaille, Instagram’ın, belirli bir ürün hakkında kullanıcının Fransızca ve İspanyolca konuşmasının ardından karşısına bu ürünle ilgili İngilizce reklam çıkardığını iddia etmişti. Facebook’tan Rob Goldman ise Ekim ayının sonlarında bu iddiayı reddetti.

ABD’de Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) vatandaşları dinlediğine dair bilgiler ortaya çıksa da bu durum herhangi bir yasal düzenlemeye dayanmıyor. Bu nedenle dolaşımda olan mesajdaki gibi bir anlaşmanın yapıldığını söylemek mümkün değil.