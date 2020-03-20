Asılsız içeriklerin artması ve paylaşımı paniğe yol açıyor

Sosyal medyadaki komplo teorilerinin çok hızlı yayıldığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Tirşe Erbaysal Filibeli, "Koronavirüs özelinde dünyanın dört bir yanında ortak düşman yaratma temelli komplo teorileri çok hızlı bir şekilde dolaşıma girdi. Yanlış bilgi kriz zamanlarında yayılarak paniğe yol açıyor" dedi.

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik haberler sosyal medyada geniş yer bulurken, beraberinde asılsız haberleri de getiriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tirşe Erbaysal Filibeli, Koronavirüs'le ilgili asılsız içeriklerin dünyaya virüsten daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun başlıca sebebinin, ün ve gelir kapısı peşindeki kişilerin, sosyal mecralar üzerinden bilgi edinmeye çalışan insanların önüne, doğru olmayan içerikler hazırlamasından ötürü olduğunu söyledi.

"İddiaların en vahim yanı televizyon ve gazetelere taşınması"

Toplumda benzer kriz anlarında ortak bir düşman yaratma veya arama eğiliminin de ortaya çıktığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Filibeli, "Hastalığın ortaya çıktığı ilk zamanlarda hastalığın kaynağına ilişkin çok sayıda komplo teorisi üretildi.

Koronavirüs özelinde de dünyanın dört bir yanında ortak düşman yaratma temelli komplo teorileri çok hızlı bir şekilde dolaşıma girdi.

Bu iddiaların en vahim yanı, iddiaların televizyonlara ve gazetelere taşınması ve sosyal medya kullanmayan kimselerce de görünür kılınması oldu. Nitekim bu iddiaların hiçbirisi doğrulanamadı” açıklamasında bulundu.

"Asılsız içeriklerin artması paniğe yol açıyor"

İnsanların sürekli olarak bir bilgi arayışı içerisinde olmasının yanlış bilginin yayılarak paniğe sebebiyet verdiğini söyleyen Dr. Filibeli, "Bu durum asılsız içeriklerin etkileşiminin artmasına, dolaşımına ve daha fazla kimse tarafından görünür olmasına neden olmaktadır. Bir içerik ne kadar çok etkileşime sahipse o kadar görünür olur. Koronavirüs ile ilgili içeriklerin bu kadar çok karşımıza çıkmasının nedeni vaktimizin büyük bir bölümünü ilgili içerikleri tüketerek geçirmemizdir” dedi.

Sosyal medya platformlarının dezenformasyona karşı birtakım tedbirler almaya başladığını dile getiren Dr. Filibeli, "İhbar edilen ve tespit ettikleri yanlış bilgileri siliyorlar. Nitekim sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin tamamını silmeleri mümkün değil.



Dünya genelinde doğrulama platformları, sosyal medya üzerinden yayılan bu içerikleri inceleyip bulgularını paylaşıyor. Türkiye'de de Teyit.org koronavirüs konusundaki şüpheli içeriklerin pek çoğunu analiz etti. Şüpheli içerikler Teyit.org’a iletilebilir” diye konuştu.