Aşılama durma noktasına geldi: Hiç aşı yaptırmayan kişi sayısı yaklaşık 14 milyon!

Koronavirüs'e karşı yapılan aşılama, son aylarda düşmeye devam ediyor. Günlük 1,5 milyon doz kapasite olmasına rağmen, son iki haftadır aşılama hafta sonları 60 bin, hafta içi ise günlük 160-180 bin seviyesine kadar indi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de en az iki doz aşısını yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 60’a ulaştı. Ancak giderek yavaşlayan aşılama, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Yapılan aşıların artık büyük bir bölümünü ise ikinci ve üçüncü doz aşılar oluşturuyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; günlük ilk doz aşı sayısı 30 binler seviyesine kadar düşerken, hafta sonları bu rakam 15 bine kadar geriledi.

Aşılama hızının beklentilerin altında kalması, toplum bağışıklığına ulaşılmasını da geciktiriyor. Hâlen aşısını yaptırmayan yaklaşık 14 milyon kişi bulunuyor.