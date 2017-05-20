"Asıl soru IŞİD'in laptopları bomba olarak kullanıp kullanmayacağı değil, ne zaman kullanacağı"

ABD, Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeleri sonrası kabin yasağı uygulamasını Avrupa ülkelerine genişletmeme kararı alırken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Terörle Mücadele Departmanı Başkanı Jean-Paul Laborde, uçak kabinlerine alınan dizüstü bilgisayarın yarattığı tehlike hakkında değerlendirmeler yaptı.

ABD'nin Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi ülkeye uyguladığı kabin yasağının, Avrupa ülkelerinden yapılacak uçuşlarda da uygulanmasına ilişkin görüşmelerde geri adım atılmasının ardından konuşan Laborde, cep telefonundan büyük boyuttaki dizüstü bilgisayar (laptop) ve tablet gibi cihazların uçak kabinine alınmamasına neden olan güvenlik tedbirlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Laborde, teröristlerin uçak kabinine bomba sızdırabilmek için dizüstü bilgisayarları kullanmasının 'zayıf bir ihtimal olarak ele alınmadığını, böyle bir saldırının ne zaman olacağının tartışıldığını' söyledi.

"Dizüstü bilgisayar bombaları, bir, iki ya da üç yıl içinde kullanılabilir"

İspanyol haber ajansı Efe'den bir muhabirin sorusunu yanıtlayan Laborde, dizüstü bilgisayarlar kullanılarak uçakta bombalı saldırı düzenlenmesinin 'bir, iki ya da üç yıl' içerisinde gerçekleşebileceğini ifade etti. Laborde, böylesi bir saldırıda şuan bazı uçuşlarda mevcut olan internet hizmetinden de yararlanılabileceği konusunda uyardı.

ABD'nin mevcut kabin yasağı uygulaması, Türkiye, Fas, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten yapılan ABD uçuşlarında geçerli.