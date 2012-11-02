Asil Nadir'e 5 milyon sterlin tazminat cezası

Sahibi olduğu şirketi soyduğu hükmüne varılarak hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı işadamı Asil Nadir hakkındaki tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Asil Nadir’in 5 milyon sterlin ödemesi gerektiğine, aksi takdirde altı yıl daha hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasına hükmetti.

Duruşmayı izleyen İngiliz Devlet Televizyonu BBC muhabiri, hakimin, Nadir'in paylaşması gerektiğini bildiği halde elindeki bilgileri paylaşmadığını söylediğini aktardı.

İngiltere Ağır Ceza Mahkemesi Ağustos ayında 71 yaşındaki Nadir'in usulsüz para transferleriyle Polly Peck şirketini 28.8 milyon sterlin zarara uğrattığına kanaat getirmiş ve Nadir’i 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

20 yıllık dava süreci

1980'de İngiltere'deki iş hayatına bez ticaretiyle başlayan Nadir, yaklaşık 300 bin sterline Polly Peck adlı küçük bir tekstil şirketinden hisse almıştı. 1990’larda şirketin değeri 2 milyar sterline çıktı.

Şirket dünya çapında 200 alt kuruluşu olan bir imparatorluğa dönüşürken, Asil Nadir, İngiltere'de Muhafazakâr Parti'ye yaptığı bağışlar ve Türkiye'de medya sektörüne yaptığı yatırımlar ile adından söz ettirmeye başladı.

Ağır Dolandırıcılık Ofisi SFO'nun 1990'da usulsüz nakit transferleri iddiasıyla şirket bürolarını basması, Polly Peck'in ve Nadir'in imparatorluğunun sonunu getirdi.

Nadir, 1993'te Kuzey Kıbrıs'a kaçtı, 2010’da ise "adını temize çıkarmak" iddiasıyla İngiltere'ye döndü.

İşadamının kaçışıyla büyük itibar kaybına uğrayan SFO, Nadir hakkında 20 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın 3 milyon sterlinden fazlaya mâl olduğunu açıkladı.