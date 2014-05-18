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Aşık Veysel'in yaşamı beyazperdeye taşınıyor

Aşık Veysel'i Behzat Ç.'nin 'Hayalet'i İnanç Konukçu canlandıracak

18 Mayıs 2014 14:33

Aşık Veysel'in yaşamı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Aşık Veysel’i “Behzat Ç.”de canlandırdığı Hayalet karakteriyle tanınan, şu sıralar “Kaçak” dizisinin kadrosunda yer alan İnanç Konukçu oynayacak.   

 

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