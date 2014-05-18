Aşık Veysel'in yaşamı beyazperdeye taşınıyor

<p><strong>Aşık Veysel</strong>'in yaşamı beyazperdeye taşınıyor. <span style="font-size:16px;line-height:1.5;">Filmde Aşık</span><b style="font-size:16px;line-height:1.5;"> </b><span style="font-size:16px;line-height:1.5;">Veysel’i “Behzat Ç.”de canlandırdığı Hayalet karakteriyle tanınan, şu sıralar “Kaçak” dizisinin kadrosunda yer alan </span><strong style="font-size:16px;line-height:1.5;">İnanç Konukçu</strong><span style="font-size:16px;line-height:1.5;"> oynayacak. </span></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n