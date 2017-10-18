Aşık olmak kilo aldırıyor

Araştırmalar birbirlerine aşık olan kişilerin ilişkilerinin başlangıcı ile gelişim sürecinde ortalama 2 ila 4 kilo aldığını gösteriyor.

İnsanlar ilişkileri süresince genellikle sinemaya gitmek, birlikte yemek yapmak, fazla yiyip az hareket etmek gibi sıradan alışkanlıklar ediniyor ve bu da kilo almaya neden oluyor.

İspanyol Obezite Araştırma Topluluğu’nun (SEEDO) 2300 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma da ilişkinin başlangıç ve gelişim döneminde kişilerin ortalama 4.5 kilogram aldığını gösterdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Mar Hastanesi Endokronoloji ve Diyetetik Birimi Başkanı ve SEEDO basın sözcüsü Albert Goday, durumun nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bir ilişki ararken sağlıklı besleniyorsunuz”

İnsanlar ilişkileri süresince genellikle sinemaya gitmek, birlikte yemek yapmak, fazla yiyip az hareket etmek gibi sıradan alışkanlıklar ediniyor ve bu da kilo almaya neden oluyor.

İspanyol Obezite Araştırma Topluluğu’nun (SEEDO) 2300 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma da ilişkinin başlangıç ve gelişim döneminde kişilerin ortalama 4.5 kilogram aldığını gösterdi.

Sputnik Mundo’ya konuşan Mar Hastanesi Endokronoloji ve Diyetetik Birimi Başkanı ve SEEDO basın sözcüsü Albert Goday, durumun nedenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bizi kabul ettiğini düşündüğümüzde gevşiyoruz”

Uruguaylı Psikolog Mariana Alvez de “Partnerimizin bizi olduğumuz gibi sevip kabul ettiğinden bilinçdışı bir şekilde emin olduğumuzda kendimize gevşeme izni veriyoruz. Dış görünüşle ilgilenmemek de kilomuz üzerinde kötü etki yaratıyor” dedi.

“Farklı alışkanlıklar ediniyoruz”

İlişkiler sırasında farklı alışkanlıklar edinildiğini de belirten Alvez “Daha önce hiç yemediğimiz şeyleri yemeye başlıyoruz. Örneğin daha fazla ekmek, unlu mamül yiyoruz. Ayrıca bir başkasıyla yemek yediğimizde normalde olduğundan yüzde 35 daha fazla yemek yiyoruz. Bu da sonuç olarak kilo almaya neden oluyor” ifadelerini kullandı.