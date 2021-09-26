Aşı yaptırmamıştı; Koronavirüs'e yakalanan anne yoğun bakıma, bebeği kuvöze alındı

Adana'da 8 aylık hamileyken Koronavirüs'e yakalanan 30 yaşındaki Gülpembe Ünlü, yoğun bakımda tedaviye alındı. Erken doğum yapan Ünlü'nün bebeği kuvöze alındı. Ünlü, en büyük pişmanlığının aşı yaptırmamak olduğunu söyledi.

Ünlü, hamileliğinin 8'inci ayında hastalığa yakalandı. Ünlü, 31 Ağustos'ta ateş, nefes darlığı ve ciğerlerindeki ağrı şikâyetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Ünlü, durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı.

Bir ay erken doğan bebek, özel bir hastanede kuvöze alınırken, anne ise doğum yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı. 20 gün süren tedavinin ardından Ünlü, normal servise alındı. Ünlü, "33 haftalıkken doğum yaptım. Bebeğimi daha hiç göremedim. Sadece babasının çektiği fotoğraflara bakarak teselli olmaya çalışıyorum. Yoğun bakımda tek dileğim, çocuğumu görebilmekti. Onun bana verdiği güçle hayata tutundum" dedi.

Ünlü, "Koronavirüs'e yakalandıktan sonraki sürecim tarif edilmeyecek kadar kötüydü. Hamileliğimi takip eden doktorum aşıyı önermedi ama keşke olsaydım. Bu kadar ağır geçireceğimi bilsem, kesinlikle aşı olurdum. Hayatımın en güzel ve anlamlı dönemini hastanede geçirdim. Duygusal olarak da etkilendim. Mutlaka herkes aşısını yaptırsın" diye konuştu. Baba Nihat Ünlü ise bir an önce bebeklerine kavuşmak istediklerini belirterek, herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyledi.(DHA)

Uzmanlar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hamilelerin Koronavirüs aşısını yaptırmaları için çağrı yapmıştı.