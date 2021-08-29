Aşı yaptırmamış bir öğretmenin sınıftaki öğrencilerin yarısına Covid bulaştırdığı tespit edildi

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ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), California’da aşı yaptırmamış bir öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin yarısına Covid-19 bulaştırdığını tespit etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, California’daki ortaokul öğretmeni, Covid-19 semptomları gösterdiği halde iki gün okula gitti ve bu süreçte maske takmadan ders anlattı.

Sınıftaki öğrencilerin yarısının öğretmenden Covid-19 kaptığı tespit edilirken, bulaşın ön sıralarda oturan çocuklarda görüldüğü de belirtildi.

Yetkililer, vakanın aşılamanın ve maskenin öneminin altını çizdiğini belirtti.

CDC Direktörü Rochelle Walensky “Kanıtlar, öğrenci ve yetişkinlerin aşılanması, fiziksel mesafe ve düzenli test gibi çok katmanlı önleme stratejilerinin okullarda Covid salgınlarını önleyeceğini gösteriyor” dedi.